Армия России освободила Яблоновку, Комар и Коптево

Минобороны России сообщило об освобождении трёх населённых пунктов. Два из них – в ДНР, один – в Сумской области.

Во время наступательных действий освобождены Яблоновка Сумской области, Комар и Коптево (ДНР).

Ранее стало известно, что армия Украины на одном из участков линии боевого соприкосновения подорвала мост, который был единственной дорогой для спасения её солдат. Речь идёт о местности в районе села Комар на южнодонецком направлении. Мост оказался единственной дорогой для выхода ВСУ из зоны огневого поражения.