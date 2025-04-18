Пик паводка на реке Ишим сместился

Пик паводка на реке Ишим ожидался сегодня, но, судя по всему, он сдвигается по времени. Рекордных значений, как в прошлом году не ожидается. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что паводок в этом году нетипичный. Вода прибывает очень медленно. Губернатор каждое утро получает видео с мест. Ситуация на реке Ишим отслеживается в ежедневном режиме. Так, в селе Ильинка за последние сутки река Ишим добавила всего три сантиметра. А с 10 апреля общий прирост составил 21 сантиметров. До отметки "опасное явление" по-прежнему имеется существенный запас.

По словам губернатора, угрозы населенным пунктам по руслу реки Ишим нет. Этот вопрос глава региона обсудил на оперативном совещании с главами муниципалитетов.

"Рекордных уровней мы, судя по всему, не получим, но высокие значения будут держаться долго. По расчетам метеорологов, максимум будет достигнут на майских праздниках", - сообщил глава региона Александр Моор.

Напомним, что паводок 2024 года на реке Ишим стал самым масштабным за последние 112 лет. Уровень воды в реке составил 10 метров 57 сантиметров. В прошлом году ущерб дорожной инфраструктуре Тюменской области от паводка оценили в 2,7 млрд руб.