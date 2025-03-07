Орбан: Венгрия заблокировала заявление саммита ЕС о продолжении боевых действий

Венгрия не поддержала итоговое заявление саммита ЕС, которое призывает к продолжению военного конфликта. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, документ приняли 26 стран, он о том,что Украину надо усилить, чтобы она воевала и дальше. И Венгрия не могла это поддержать, потому что это идет против мира в Европе.

Также он отметил, что ЕС фактически оказался в изоляции, противопоставив себя США, России и Китаю. И Венгрия выглядит белой вороной в ЕС только потому, что сам ЕС оказался в изоляции. Кроме того, Европа не может себе позволить милитаризацию, уверен Орбан.

Не поддержать заявление ЕС угрожал и словацкий премьер Роберт Фицо, требовавший упомянуть необходимость возобновления транзита российского газа через Украину, который Киев остановил с 1 января 2025 года. Но, как пишет Politico, Фицо уговорили: ему пошли на эту уступку в обмен на то, что он поддержит воинственное заявление ЕС. И Орбан оказался единственным, кто выступил против.

Днем ранее в посланием к нации выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Он объявил Россию угрозой Европе, призвал к перевооружению и даже заявил о готовности использовать ядерное оружие. В Кремле восприняли выступление "крайне конфронтационным" и опасным.