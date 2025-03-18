Mash: Орску грозит новое затопление

Новый потоп грозит Орску в Оренбургской области, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, подрядчик отказался ремонтировать дамбу, которую прорвало в прошлом году. Со слов представителей компании, администрация не предоставила проект.

Отмечается, что власти Оренбургской области предлагали за работы 17,8 бюджетных млн рублей. Подрядчик согласился выполнить их за 12 млн.

Тем временем, в регионе начались новые паводки, река Урал уже поднялась на полметра. Со слов местных жителей, возле дамбы просел грунт. Они опасаются, что повторится сценарий прошлого года.

Напомним, весной 2024 года Оренбургская область столкнулась с масштабным наводнением: были затоплены тысячи домов, эвакуированы тысячи жителей. Особенно сильно пострадал Орск, где 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд рублей. Ее построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что совместно с Минприроды будет проведено исследование причин прорыва дамбы в Орске. Так он прокомментировал версию о том, что защитное сооружение могли прогрызть грызуны. По его словам, дамба в Орске представляла собой земляной вал, который не может стоить 1 млрд рублей.

В мае мэр города Василий Козупица заявлял, что дамба будет отремонтирована до наступления зимы. В июле мэр написал заявление об отставке – после встречи с губернатором Денисом Паслером. До этого он говорил, что не собирается увольняться, поскольку уйти в отставку во время затопления будет "не по-человечески, не по-государственному". Чиновник сказал, что самым эмоционально сложным для него моментом во время паводка стала акция протеста орчан, недовольных бездействием власти.