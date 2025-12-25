Артем Жога исполнил мечту девятилетнего ребенка из Югры и помог ему примерить на себя роль пилота

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога исполнил мечту девятилетнего ребенка из Югры и помог ему примерить на себя роль пилота, сообщили Накануне.RU в аппарате полпреда.

Желание было исполнено в рамках акции "Елка желаний".

Юный житель Нефтеюганска впервые побывал в кабине самолета и почувствовал себя настоящим пилотом. Мальчик с удовольствием нажимал на кнопки, изучал правила и задавал вопросы настоящему летчику.

"Уверен, что о таком мечтают не только дети, но и взрослые. Благодарю авиакомпанию Utair за помощь в исполнении желания. С собой Дима увез маленькую модель самолета, которая каждый день будет ему напоминать: мечты должны сбываться!", - заявил Жога.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин исполнил желание пятилетнего мальчика из Югры, который во время "Елки желаний" признался, что мечтает провести день на службе сотрудника ДПС.