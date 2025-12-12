"Крабового короля" заочно приговорили к 24 годам колонии

Фрунзенский районный суд Владивостока заочно приговорил рыбопромышленникка Олега Кана к 24 годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф пять миллионов рублей, пишет РИА Новости.

Кана признали виновным в контрабанде, уклонении от уплаты налогов, уклонении от уплаты таможенных платежей и организации преступного сообщества.

С подсудимого также взыскали 4,2 миллиарда рублей за контрабанду краба. Кана лишили права заниматься внешнеэкономической деятельностью на три года с ограничением свободы на два года.

В феврале 2020 года дальневосточный бизнесмен был заочно арестован Хабаровским краевым судом. Кан объявлен в международный розыск. Его компании - "Монерон" и "Курильский Универсальный Комплекс" - подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте в 2014–2019 гг. Товар декларировался для поставок по одной таможенной стоимости, а фактически поставлялся по значительно большей цене. Общая масса поставок превысила 3 тыс. тонн, их стоимость составила 2,6 млрд рублей.

В апреле 2024 года суд в Приморье заочно приговорил рыбопромышленника к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году.

Ранее Генпрокуратура назвала инсценировкой информацию о смерти "крабового короля". О том, что Кан умер, заявили его адвокаты, в связи с этим попросив закрыть дело в отношении бизнесмена.