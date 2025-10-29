Обвинение запросило 24 года для "крабового короля" Кана

Сторона обвинения в ходе прений по делу "крабового короля" Олега Кана потребовала приговорить его к 24 годам колонии и штрафу в пять миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвинение также просит лишить Кана права руководить учреждениями, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, а также в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей сферах сроком на 3 года.

Кан обвиняется в контрабанде, уклонении от уплаты налогов и организации преступного сообщества.

В феврале 2020 года дальневосточный бизнесмен был заочно арестован Хабаровским краевым судом. Кан объявлен в международный розыск. Его компании - "Монерон" и "Курильский Универсальный Комплекс" - подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте в 2014–2019 гг. Товар декларировался для поставок по одной таможенной стоимости, а фактически поставлялся по значительно большей цене. Общая масса поставок превысила 3 тыс. тонн, их стоимость составила 2,6 млрд рублей.

В апреле 2024 года суд в Приморье заочно приговорил рыбопромышленника к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году.

Ранее Генпрокуратура назвала инсценировкой информацию о смерти "крабового короля". О том, что Кан умер, заявили его адвокаты, в связи с этим попросив закрыть дело в отношении бизнесмена.