Защита "крабового короля" снова пытается доказать его смерть

Сторона защиты бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в контрабанде и уклонении от уплаты налогов, заявила ходатайство о прекращении уголовного дела.

"В соответствии со статьей 119 УПК РФ защита заявляет в настоящее ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью подсудимого", - сказал адвокат Максим Белянин. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Генпрокуратура назвала инсценировкой информацию о смерти "крабового короля". О том, что Кан умер, в марте 2024 года заявили его адвокаты, в связи с этим попросив закрыть дело в отношении бизнесмена.

В феврале 2020 года дальневосточный бизнесмен был заочно арестован Хабаровским краевым судом. Кан объявлен в международный розыск. Его компании - "Монерон" и "Курильский Универсальный Комплекс" - подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте в 2014–2019 гг. Товар декларировался для поставок по одной таможенной стоимости, а фактически поставлялся по значительно большей цене. Общая масса поставок превысила 3 тыс. тонн, их стоимость составила 2,6 млрд рублей.

В апреле 2024 года суд в Приморье заочно приговорил рыбопромышленника к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 году.