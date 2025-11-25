Суд отказался закрыть дело Кана, несмотря на заявления защиты о его смерти

Фрунзенский районный суд Владивостока отказался прекратить уголовное дело рыбопромышленника Олега Кана, несмотря на заявления защиты о его смерти.

Как передает РИА Новости, соответствующее ходатайство отклонено.

Представитель гособвинения заявил в суде, что документ иностранного государства не может подтверждать регистрацию смерти в России.

10 ноября сторона защиты бизнесмена Олега Кана, обвиняемого в контрабанде и уклонении от уплаты налогов, заявила ходатайство о прекращении уголовного дела.

Ранее Генпрокуратура назвала инсценировкой информацию о смерти "крабового короля". О том, что Кан умер, в марте 2024 года заявили его адвокаты, в связи с этим попросив закрыть дело в отношении бизнесмена.