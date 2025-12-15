Защита "крабового короля" Кана обжалует приговор бизнесмену

15 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Обездолены из-за Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Дальневосточный ФО В России
Фото: Накануне.RU

Защита "крабового короля" Кана обжалует приговор бизнесмену

Суровый приговор бизнесмену, "крабовому королю" Олегу Кану будет обжалован.

О желании опротестовать вердикт Фемиды сообщил РИА Новости адвокат Кана Евгений Ефимчук.

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока заочно приговорил рыбопромышленника Олега Кана к 24 годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 5 млн руб. Кана признали виновным в контрабанде, уклонении от уплаты налогов, уклонении от уплаты таможенных платежей и организации преступного сообщества. С него также взыскали 4,2 млрд руб. за контрабанду краба. Кана лишили права заниматься внешнеэкономической деятельностью на три года с ограничением свободы на два года.

В апреле 2024 г. суд в Приморье также заочно приговорил рыбопромышленника к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 г.

Теги: Олег Кан, "крабовый король", бизнесмен, приговор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.12.2025 08:55 Мск "Крабового короля" заочно приговорили к 24 годам колонии
Ранее 25.11.2025 08:41 Мск Суд отказался закрыть дело Кана, несмотря на заявления защиты о его смерти
Ранее 10.11.2025 09:05 Мск Защита "крабового короля" снова пытается доказать его смерть
Ранее 29.10.2025 10:07 Мск Обвинение запросило 24 года для "крабового короля" Кана
Ранее 26.07.2024 11:51 Мск "Крабовый король" Олег Кан оставил долги на 336 млрд рублей
Ранее 26.04.2024 08:14 Мск "Крабовый король" Кан приговорен к 17 годам колонии строгого режима
Ранее 21.03.2024 08:17 Мск Генпрокуратура назвала инсценировкой заявление о смерти "крабового короля" Кана
Ранее 13.03.2023 08:14 Мск Адвокат "крабового короля" Кана опроверг данные о его смерти
Ранее 18.06.2021 10:25 Мск СМИ сообщили об аресте имущества "крабового короля" на 3,5 млрд

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети