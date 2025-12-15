Защита "крабового короля" Кана обжалует приговор бизнесмену

Суровый приговор бизнесмену, "крабовому королю" Олегу Кану будет обжалован.

О желании опротестовать вердикт Фемиды сообщил РИА Новости адвокат Кана Евгений Ефимчук.

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока заочно приговорил рыбопромышленника Олега Кана к 24 годам колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в 5 млн руб. Кана признали виновным в контрабанде, уклонении от уплаты налогов, уклонении от уплаты таможенных платежей и организации преступного сообщества. С него также взыскали 4,2 млрд руб. за контрабанду краба. Кана лишили права заниматься внешнеэкономической деятельностью на три года с ограничением свободы на два года.

В апреле 2024 г. суд в Приморье также заочно приговорил рыбопромышленника к 17 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийства бизнесмена во Владивостоке в 2010 г.