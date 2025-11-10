Носовую часть легендарного самолета Ил-76К для подготовки космонавтов выставили на продажу в Перми

Уникальная носовая часть советского военно-транспортного самолета Ил-76К с бортовым номером СССР-86638 и оригинальной маркировкой "Аэрофлота" появилась в продаже на сайте объявлений, передает корреспондент Накануне.RU.

Как следует из публикации на сайте объявлений, этот экземпляр представляет особую историческую ценность — Ил-76К был одной из трех редких модификаций, переоборудованных для подготовки космонавтов к условиям невесомости. Борт СССР-86638 использовался в испытательных и учебных полетах для Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Сохранилась двухпалубная кабина с остекленной носовой частью и просторным транспортным отсеком. Длина конструкции составляет 13,2 метра, ширина — 4,8 метра, высота — 4,2 метра. Общий вес объекта — около шести тонн. За носовую часть самолета автор объявления просит 875 тысяч рублей.

"Это не просто корпус — это часть истории отечественной авиации, которая уже использовалась в съемках кино и может стать зрелищной декорацией, музейным экспонатом или арт-объектом", — отмечается в описании.

Автор объявления заявляет, что объект подойдет для создания тематических выставок, оформления фотостудий, организации кафе в авиационной стилистике или использования в интерактивных музейных зонах. Носовая часть сохранила оригинальную ливрею "Аэрофлота", хотя внутреннее оснащение (приборные панели и сидения) не сохранилось.