В Челябинске перед судом предстанут медработницы, обвиняемые в хищении средств на лечение

Двое сотрудников одной из челябинских больниц обвиняются в присвоении более 7 млн рублей, предназначенных для оказания медицинских услуг. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, женщины переводили деньги пациентов на свои счета для оплаты дорогостоящих косметологических процедур в частном медцентре. Часовая стоимость такой услуги превышает 40 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, о злоупотреблении должностными полномочиями и подстрекательстве к незаконному использованию служебного положения.

На период следствия одной из фигуранток была избрана мера пресечения заключения под стражу, второй – подписка о невыезде.