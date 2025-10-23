23 Октября 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Жуковского в Худжанд, экстренно сел в Самаре из-за 13-летней девочки

Самолет рейсом U6-2425 по маршруту "Жуковский – Худжанд" авиакомпании "Уральские авиалинии" экстренно приземлился в Самаре из-за ухудшающегося самочувствия 13-летней пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Девочка летела вместе со старшей сестрой без сопровождения взрослых. Во время полета ребенок пожаловался на затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Бортпроводники сразу оказали первую помощь и применили кислородный баллон. Девочки рассказали, что всего второй раз летят на самолете и сильно переволновались.

Через несколько минут ребенку снова стало хуже. Помощь оказали и медики, оказавшиеся на борту: врач и студентка медколледжа, которые сразу же подключились к помощи. У школьницы зафиксировали пониженное давление, более того, возникли подозрения на приступ астмы. В связи с этим, командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Самары.

"До приземления девочка продолжала дышать кислородом. На земле её осмотрела бригада скорой помощи, и спустя некоторое время состояние ребенка стабилизировалось. Представители авиакомпании в аэропорту окружили сестер заботой: разместили в уютной комнате, обеспечили их питанием и напитками", - рассказали в пресс-службе компании, добавив, что через несколько часов за детьми прилетел отец.

"Уральские авиалинии" также выразили благодарность всему экипажу самолета за слаженные и профессиональные действия: старшему бортпроводнику Марии Мартыновой , бортпроводникам: Екатерине Федотовой, Анне Феоктистовой, Дарье Соколюк, Александре Кожевниковой, командиру воздушного судна Павлу Неверову и второму пилоту Ивану Клинкову.

Теги: Уральские авиалинии, самара, Худжанд, Жуковский, ребенок, экстренная посадка


