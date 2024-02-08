В России могут создать нацпроект для решения проблемы с кадрами

В России необходимо создать отдельный национальный проект, посвященный занятости и рынку труда.

Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, в настоящее время задачи в области занятости и развития рынка труда фигурируют в нацпроекте "Демография". Однако проблемы дефицита кадров, профессиональной подготовки и производительности труда сейчас настолько актуальны, что для их решения необходимо запустить отдельный нацпроект.

В него войти уже запущенные федеральные проекты "Профессионалитет" и "Передовые инженерные школы". Данную инициативу поддержали в Счетной палате России, сообщают "Ведомости".

Тем временем, в России среднегодовой уровень безработицы по итогам прошлого года составил 3,2%. Это самый низкий показатель с 1992 года, то есть - исторический минимум.