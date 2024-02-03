03 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Свердловский областной суд

Суд постановил взыскать с бизнесмена Малика Гайсина 690 миллионов в пользу государства

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с уральского бизнесмена и экс-депутата Госдумы Малика Гайсина 690 млн руб. в доход государства. Прокуратура в своем иске просила взыскать с экс-директора Уральского завода электрических соединений "Исеть" в пользу государства 715 млн руб.

Обвинение считает, что бизнесмен неразумно управлял Уральским заводом электрических соединений "Исеть", из-за чего последний понес значительные убытки. Ранее у Гайсина в доход государства было изъято имущество завода.

Сумма компенсации складывается из следующих показателей:

Отсутствие работы над модернизацией завода и переоборудования очистных сооружений - 344 млн рублей;

Безвозвратные займы в пользу компании "Уралтрейдконсалтинг", выданные бизнесменом - 240 млн рублей;

Срыв гособоронзаказа в 2022, в котором обвиняют Гайсина - 60 млн рублей.

Напомним, весной 2023 года суд отстранил Малика Гайсина от управления заводом "Исеть". Этому предшествовал арест свердловского бизнесмена. Причиной претензий силовиков стало то, что завод "Исеть" якобы сорвал гособоронзаказ. Суть обвинения сводилась к тому, что Гайсин выдал займы подконтрольным организациям на 333 млн руб. под проценты и тем самым пытался похитить средства предприятия. Имущество завода решили изъять в счет государства. Сам Гайсин вину отрицал и заявлял о "рейдерском захвате", за которым якобы может стоять замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. В ноябре 2023 года завод Малика Гайсина "Исеть" был "национализирован" - актив перешел под контроль Ростеха.

Теги: малик гайсин, суд, ущерб


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