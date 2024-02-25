26 Февраля 2024
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Фото: пресс-центр правительства Тюменской области

Призер Чемпионата мира подарил Мизулиной свой сноуборд с изображением Путина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подвела итоги поездки в Тюмень. Она встретилась со школьниками и студентами в школе 95. Среди обсуждаемых тем были безопасность в сети, проблема распространения вейпов, военно-патриотическое воспитание, нехватка педагогов в школах, стресс школьников перед экзаменами, передает корреспондент Накануне.RU.

Также Мизулина прокомментировала столпотворение и давку на встрече с ней.

"К сожалению, всех желающих и в этот раз не смог вместить зал. Тюмень в моем сердце, очень скоро вернусь к вам снова", - заявила она.

Во время встречи Мизулиной подарили свитшот с фотографией Владимира Путина и надписью "Человек, который изменил все". Оригинальный свитшот вручила тюменская студентка, будущий учитель истории Ольга Глухова.

Отметим, что это не единственный подарок с изображением президента. Мизулина посетила фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре". Сноубордист, бронзовый призер Чемпионата мира Игорь Тараканов, удививший зрителей выступлением на сноуборде с изображением президента России Владимира Путина, подарил свой сноуборд главе Лиги безопасного интернета.

"Это вызов, придется встать на доску. Ждите видео", - пообещала Мизулина в своем telegram-канале.

Она также сообщила, что старается "максимально поддерживать экшн-спорт".

"Чем больше у нас будет возможностей для молодежи заниматься увлекательными активностями, тем меньше будет деструктивного контента, драк и подростковых банд", - убеждена Екатерина Мизулина.

Теги: Екатерина Мизулина, Владимир Путин, Битва на Туре, фестиваль экстремальных видов спорта, сноуборд


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