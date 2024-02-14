Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в сильную жару

В разгар февральских морозов Госдума отклонила законопроект вице-спикера палаты Бориса Чернышова (ЛДПР) о сокращении на час рабочего дня россиян в случае аномальной жары. Он предлагал внести поправки в Трудовой кодекс.

Чернышов обратил внимание коллег на то, что Трудовой кодекс предписывает работодателям и государству заботиться об охране труда, но никак не регламентирует работу в условиях повышенных температур.

"Данный пробел не позволяет оформить приказ о сокращении рабочего дня по причине повышенной температуры, что на практике зачастую вынуждает работодателей оформлять приказы о простое и в дальнейшем оплачивать время простоя в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. При этом работодатель обязан обеспечить на рабочих местах температуру воздуха в пределах допустимых значений", - говорится в пояснительной записке.

"Если работодатель не приостановил работы, когда температура воздуха на рабочих местах в помещениях превысила допустимые величины, установленные для конкретных категорий работ, работодателю грозит, в частности, ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ за несоблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов", - добавляет автор законопроекта.