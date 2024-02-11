Щёлковский спортсмен стал лучшим на всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»

Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щёлково Леонид Юдичев занял первое место на дистанции 10 км среди юношей на 42-ой всероссийской лыжной гонке «Лыжня России». Участие в соревнованиях приняли порядка 10 тысяч человек.

Леониду 17 лет. Лыжами он занимается уже 10 лет. Любовь к этому виду спорта ему привили в семье. До этого он уже трижды становился призёром Лыжни России (2023 - 2 место, 2021 - 2 место, 2019 - 1 место). Юноша является кандидатом в мастера спорта.

«Щёлковские спортсмены продолжают доказывать, что в округе одна из сильнейших спортивных школ в Московской области. Победа на таком масштабном старте, как «Лыжня России», говорит не только о большой работе тренерского штаба и самого спортсмена, но и о колоссальной поддержке со стороны семьи. Железная воля и трудолюбие воспитываются именно с малых лет», — сказал Глава городского округа Андрей Булгаков.

За свою спортивную карьеру Леонид Юдичев становился неоднократным призёром областных соревнований по лыжным гонкам и лыжероллерам.

Из последних достижений: победитель Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет в Сыктывкаре, два золота на Всероссийских соревнованиях в Новой Усмани, серебряный призёр Первенства Московской области по лыжероллерам и детского первенства в рамках лыжного фестиваля «Кубок Устьи».