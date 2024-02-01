В Урае из-за роста заболеваемости ОРВИ ввели запрет на массовые мероприятия в школах

В Урае из-за роста заболеваемости ОРВИ ввели запрет на проведение массовых спортивных, культурных мероприятий в образовательных учреждениях, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Такое решение было принято накануне на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Также было решено ввести кабинетную систему обучения, строгую групповую изоляцию в дошкольных образовательных организациях. Кроме того, будет действовать входной фильтр.

Горожанам рекомендовано носить маски в местах массового скопления людей.

Региональное управление роспотребнадзора сообщает, что за неделю зарегистрировано 123,3 случаев ОРВИ и гриппа на 10 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели на 6,8% и выше эпидемического порога на 87,44%.

Основная масса заболевших - дети. Среди заболевших до двух лет - 408,7 на 10 тыс., что ниже эпидпорога на 6,6%, и выше уровня прошлой недели на 7,5%. От трех - до шести лет - 437,3 на 10 тыс., что выше эпидпорога на 11,0% и выше прошлой недели на 21,8%. От семи до 14 лет - 306,5 на 10 тыс., что выше эпидпорога на 72,0% и выше прошлой недели на 20,1%. От 15 лет и старше – 63,3 на 10 тыс., что выше эпидпорога на 42,4% и ниже уровня прошлой недели на 6,1%.