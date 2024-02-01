Среди российских компаний растет спрос на сотрудников из КНДР

Кадровые агентства России столкнулись с ростом спроса компаний на работников из таких стран, как Индия, Пакистан и Северная Корея.

Интерес к сотрудникам без знания русского языка связан с нехваткой рабочих рук и сокращением числа трудовых мигрантов из стран СНГ. Как отмечают Рекрутеры, такие работники вряд ли обойдутся работодателю меньше, чем россияне и уже имеющиеся в РФ мигранты.

Кроме того, оформление необходимых для работы документов является довольно сложным процессом и будет занимать не менее шести месяцев.

Однако компании считают привлечение таких работников выгодным из-за их "плотной привязки" к пригласившему работодателю, сообщает "Коммерсант".

Кроме того, в России работодатели стали чаще привлекать к работе подростков из-за дефицита кадров. В прошлом году было открыто свыше 42 тыс. вакансий, в которых компании обозначили готовность нанять несовершеннолетних от 14 лет