Противники мусорного полигона в Сысерти призвали Куйвашева к ответу на "прямой линии"

Активисты, выступающие против строительства мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург-Юг" в Сысертском районе, заявили, что ждут ответов от Евгения Куйвашева на "прямой линии" с губернатором. Об этом заявила одна из участниц ежедневных одиночных пикетов.

В этот раз к пикету присоединилась и жительница Екатеринбурга, у которой имеется земля в деревне Верхняя Боевка. Вместе с плакатом: "Требуем встречи с губернатором. Сысерть не помойка!" она вышла на протестную акцию и призвала свердловского главу к ответу.

"Уважаемый Евгений Владимирович, жители Сысертского района в очередной раз напоминают вам о себе. Мы ценим и уважаем ваш труд на этом посту, но также хотим напомнить вам: вы давали клятву верно служить народу, уважать и защищать права и свободу человека и гражданина. Но нельзя приносить пользу одной части народа за счет другой, попирая права и свободу жителей сел и деревень, таких как: Верхняя Боевка, Андреевка, Щелкун, Никольское, Новоипатово, А также сел в Челябинской области: Щербаковка и Григорьевка.

Мы, жители Сысертского района, хотим сказать вам: "Не дайте загубить природу этих шикарных мест". Ждем встречи с вами, а также ждем ответа на наши вопросы на прямой линии", - заявила екатеринбурженка.

Напомним, "прямая линия" с губернатором Свердловской области запланирована на 11 декабря. Вопросы можно прислать до 18.00 9 декабря на платформе обратной связи или по номеру телефона 8-800-301-55-96.