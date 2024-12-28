Бразилец Винисиус признан лучшим футболистом 2024 года по версии Globe Soccer Awards

Атакующий игрок мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом 2024 года по версии Globe Soccer Awards.

Церемония награждения прошла накануне вечером в Дубае. На приз претендовали многие известные игроки, среди которых были Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Криштиану Роналду и другие. В итоге награда была вручена бразильцу.

В 2024 году в составе "Реала" Винисиус выиграл Суперкубок Испании, чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Напомним, минувшей осенью был вручен "Золотой мяч" – награда лучшему футболисту сезона-2023/24 по версии журнала France Football. Его получил полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри. Винисиус Жуниор тогда вошел в тройку лучших по итогам голосования.