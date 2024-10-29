Испанский футболист Родри стал обладателем "Золотого мяча"

Полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри стал обладателем "Золотого мяча" (награда лучшему футболисту мира сезона-2023/24 по версии французского журнала "France Football").

В минувшем сезоне испанец со сборной выиграл чемпионат Европы, став лучшим игроком турнира, а с клубом стал чемпионом Англии. Забрать награду Родри поднялся на сцену на костылях — этой осенью футболист получил тяжелую травму и, вероятно, пропустит весь текущий сезон. В своей речи Родри был скромен, поблагодарив всех, кто за него голосовал, а также своих близких людей.

"Это особенное событие для меня, моей семьи и моей страны", — отметил он.

В тройку лучших по итогам голосования также вошли представители мадридского "Реала" англичанин Джуд Беллингем и бразилец Винисиус Жуниор.

Лучшим вратарем (приз имени Льва Яшина) во второй раз подряд стал аргентинец Эмилиано Мартинес из английской "Астон Виллы". Приз лучшему молодому игроку сезона (имени Раймона Копа) получил атакующий футболист "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Награду лучшему нападающему сезона (приз имени Герда Мюллера) разделили француз Килиан Мбаппе (ПСЖ / "Реал") и англичанин Харри Кейн ("Бавария").

У девушек же второй раз подряд "Золотой мяч" выиграла полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати.