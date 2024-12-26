КПРФ раскритиковала переодевание памятника Ленина в Ирбите

Первый секретарь Свердловского областного комитета КПРФ Александр Ивачев раскритиковал переодевание памятника Владимиру Ленину в костюм Деда Мороза.

Это произошло в городе Ирбит Свердловской области. Он раскритиковал действия властей города, которые "неровно дышат уже достаточно продолжительное время". Ивачев напомнил, что минувшим летом они запускали голосование, чтобы выяснить, нужно ли переименовывать центральную площадь Ленина в площадь Торговую. Тогда большинство жителей высказалось против.

Мэрия заявляет, что в руководстве не хотели никого обидеть и пообещали "раздеть" монумент после новогодних праздников, сообщает RTVI.

В местных пабликах горожане отмечают, что Ленин в мавзолее от таких перфомансов с его участием уже перевернулся, а кто-то считает, что власти Ирбита чересчур впечатлились церемонией открытия Олимпиады в Париже.