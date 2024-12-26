Глава Ирбита извинился за Ленина в шубе Деда Мороза

Глава Ирбита Николай Юдин извинился перед горожанами за решение нарядить памятники Ленину И.В. и Екатерине II в шубы Деда Мороза и Снегурочки. Градоначальник заверил, что снимет наряды с вождя и императрицы, а горожан призвал быть добрее к Новому году.

"Хочу еще раз подчеркнуть: "переодев" памятники Екатерине II и В.И. Ленину в новогодние костюмы, мы стремились лишь создать у ирбитчан и гостей города предновогоднее, праздничное настроение. И сейчас считаю, что мы не оскорбили ни память Екатерины II, ни Ленина В.И.!!! Такая практика была и есть в других городах (например, в Москве, напротив мэрии, памятник Ю. Долгорукому)", - написал Юдин в своих социальных сетях.

По его словам, на эту тему высказывались разные мнения - как положительные, так и отрицательные. В связи с этим, было принято решение шубы все-таки снять, чтобы "не провоцировать никого на необдуманные поступки".

"Приношу извинения, если своими действиями мы кого-то обидели. Новый год на носу, добрее нужно быть. С Наступающим!!!" - добавил градоначальник.

Ранее мы писали, как жители Ирбита отнеслись к преображению памятников. Большое количество горожан сравнивало действия мэрии с кощунством и надругательством над личностями правителей, а кто-то и вовсе призывал главу уйти с поста мэра.