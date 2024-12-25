"Ленин в мавзолее перевернулся". В Ирбите памятники вождю и Екатерине II нарядили в шубы Деда Мороза и Снегурочки

Памятник Ленину В.И. в Ирбите нарядили в шубу Деда Мороза, что не особо понравилось местным жителям. Досталось и памятнику императрицы Екатерины II, которую нарядили в костюм Снегурочки. В местных пабликах горожане отмечают, что Ленин в мавзолее от таких перфомансов с его участием уже перевернулся, а кто-то считает, что власти Ирбита чересчур впечатлились церемонией открытия Олимпиады в Париже.

"Многие говорят, что это праздник и надо относиться к этому с юмором, только вот это не 1 апреля, да и не манекены совсем, а памятники. Владимир Ильич в Мавзолее перевернулся, когда узнал, что в Ирбите весь год творят, на площади названной пока что в его честь", - пишет паблик "Подслушано ШОУ. Ирбит".

Автор публикации отмечает, что если бы подобное сделал обычный горожанин, его бы сразу признали экстремистом, вандалом или иноагентом. Местные жители костюмированную вечеринку тоже не оценили. В комментариях кто-то задается вопросами, сколько было потрачено на шубы такого размера и "что курят" в администрации. Многие призывают не позориться и требуют прекратить этот карнавал. Другие же сравнивают действия местных властей с кощунством и осквернением могил.

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Позор таким руководителям, опошлили памятники...

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Это что за клоунада? Интересно, как на это губернатор области смотрит? Неужели одобряет? Ну это же реально полный дебилизм!

Теперь осталось одеть людей администрации в скоморохов и шутов

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Проверил личные запасы сушеных мухоморов, думал, скрысил сосед. Но нет, целые. Видать, кто-то кроме меня сушит, и даже их курит.

Интересно, если бы Путин там был, смогли бы его они так нарядить?

Пока большинство считает, что "город-музей превращается в город-психушку", нашлись и те, кто одобрил перевоплощение вождя и императрицы в сказочных героев. Под всеобщее осуждение часть комментаторов рассуждает, что наряжать памятники на площади под различные праздники довольно необычно и даже предлагают одеть Ленина по-особенному на ближайшую ярмарку.