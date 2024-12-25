25 Декабря 2024
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Фото: группа &quot;Подслушано ШОУ | ИРБИТ&quot; / vk.com/irbitshow

"Ленин в мавзолее перевернулся". В Ирбите памятники вождю и Екатерине II нарядили в шубы Деда Мороза и Снегурочки

Памятник Ленину В.И. в Ирбите нарядили в шубу Деда Мороза, что не особо понравилось местным жителям. Досталось и памятнику императрицы Екатерины II, которую нарядили в костюм Снегурочки. В местных пабликах горожане отмечают, что Ленин в мавзолее от таких перфомансов с его участием уже перевернулся, а кто-то считает, что власти Ирбита чересчур впечатлились церемонией открытия Олимпиады в Париже.

"Многие говорят, что это праздник и надо относиться к этому с юмором, только вот это не 1 апреля, да и не манекены совсем, а памятники. Владимир Ильич в Мавзолее перевернулся, когда узнал, что в Ирбите весь год творят, на площади названной пока что в его честь", - пишет паблик "Подслушано ШОУ. Ирбит".

Автор публикации отмечает, что если бы подобное сделал обычный горожанин, его бы сразу признали экстремистом, вандалом или иноагентом. Местные жители костюмированную вечеринку тоже не оценили. В комментариях кто-то задается вопросами, сколько было потрачено на шубы такого размера и "что курят" в администрации. Многие призывают не позориться и требуют прекратить этот карнавал. Другие же сравнивают действия местных властей с кощунством и осквернением могил.

Новый год должен начаться с новым главой

Общество деградирует. Кого мы воспитаем, если некоторые взрослые считают это прикольным

Позор таким руководителям, опошлили памятники...

Кощунство даже не городского масштаба, а всероссийского

Ну здесь 100℅ статья плачет по инициатору, исполнителю и всем, кто это делал

Статья 214 УК РФ вандализм

Это что за клоунада? Интересно, как на это губернатор области смотрит? Неужели одобряет? Ну это же реально полный дебилизм!

Теперь осталось одеть людей администрации в скоморохов и шутов

Огромная просьба к руководству города,снимите эти наряды с памятников, все знакомые в шоке

Проверил личные запасы сушеных мухоморов, думал, скрысил сосед. Но нет, целые. Видать, кто-то кроме меня сушит, и даже их курит.

Интересно, если бы Путин там был, смогли бы его они так нарядить?

Пока большинство считает, что "город-музей превращается в город-психушку", нашлись и те, кто одобрил перевоплощение вождя и императрицы в сказочных героев. Под всеобщее осуждение часть комментаторов рассуждает, что наряжать памятники на площади под различные праздники довольно необычно и даже предлагают одеть Ленина по-особенному на ближайшую ярмарку.

Теги: Ирбит, Ленин, Екатерина II, Дед Мороз, Снегурочка


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