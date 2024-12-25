Самолёт МЧС России вылетает на место крушения Embraer 190 в аэропорту Актау

Самолёт МЧС России вылетает на место крушения Embraer 190 в аэропорту Актау. Об этом сообщил Владимир Путин, пишет SHOT. На борту есть всё необходимое медицинское оборудование, также в Актау летят российские врачи.

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Полёт согласован с президентом Казахстана.

Путин выразил соболезнования семьям погибших. Он уверен, что будет проведено тщательное расследование.

32 человека выжили при крушении самолета Azerbaijan Airlines в казахском Актау. Об этом на брифинге заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов.

По его словам, сейчас совместно с органами прокуратуры Казахстана проводится расследование уголовного дела. Но говорить о каких-либо результатах пока рано.

Ранее в МЧС Казахстана сообщали о том, что 25 человек доставлены в больницы после крушения пассажирского самолета в Актау.

На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии.

10 россиян выжили после крушения Embraer 190 в аэропорту Актау, сообщает Baza. Всего на борту находились 16 граждан России.

Пассажирский самолет разбился сегодня утром. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный. В СМИ появлялась информация, что пассажирский Embraer подал сигнал ЧС.