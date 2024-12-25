Самолёт МЧС России вылетает на место крушения Embraer 190 в аэропорту Актау
Самолёт МЧС России вылетает на место крушения Embraer 190 в аэропорту Актау. Об этом сообщил Владимир Путин, пишет SHOT. На борту есть всё необходимое медицинское оборудование, также в Актау летят российские врачи.
Полёт согласован с президентом Казахстана.
Путин выразил соболезнования семьям погибших. Он уверен, что будет проведено тщательное расследование.
32 человека выжили при крушении самолета Azerbaijan Airlines в казахском Актау. Об этом на брифинге заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов.
По его словам, сейчас совместно с органами прокуратуры Казахстана проводится расследование уголовного дела. Но говорить о каких-либо результатах пока рано.
Ранее в МЧС Казахстана сообщали о том, что 25 человек доставлены в больницы после крушения пассажирского самолета в Актау.
На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии.
10 россиян выжили после крушения Embraer 190 в аэропорту Актау, сообщает Baza. Всего на борту находились 16 граждан России.
Пассажирский самолет разбился сегодня утром. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный. В СМИ появлялась информация, что пассажирский Embraer подал сигнал ЧС.