"Свердловскую пригородную компанию" оштрафовали за опоздание электрички почти на два часа

АО "Свердловская пригородная компания" оштрафована за нарушение графика движения поездов. Электричка опоздала к пассажирам почти на 2 часа, вследствие чего их права как потребителей были нарушены.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, в октябре была допущена почти часовая задержка пригородной электрички сообщением "Екатеринбург - Каменск-Уральский". Это привело к тому, что поезд прибыл на остановку на 1 час и 41 минуту позже положенного, из-за чего пассажиры не смогли добраться в пункт назначения к обозначенному времени.

Генеральному директору АО "Свердловская пригородная компания" внесено представление. По постановлению прокурора, перевозчик был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ "Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов" и оштрафован на 20 тыс. рублей.