Губернатор Кировской области: Маркетплейсы должны нести полную ответственность за товары

По мнению главы Кировской области, маркетплейсы должны нести полную ответственность за товары и в случае непредвиденных ситуаций компенсировать ущерб предпринимателям.

Об этом сказал губернатор Александр Соколов в ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении Кировской области.

"Многие наши предприниматели реализуют свою продукцию через маркетплейсы. В нынешних условиях они оказались незащищёнными. Это неправильно. Маркетплейсы должны нести полную ответственность за товары и в случае непредвиденных ситуаций компенсировать ущерб нашим предпринимателям. Прошу депутатов рассмотреть этот вопрос и подумать над законодательной инициативой. Интересна и инициатива наших депутатов об изменении системы уплаты налогов маркетплейсами", — сказал Александр Соколов.