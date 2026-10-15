В России запретят P2P-сделки с криптовалютой

В России в следующем году P2P-сделки с криптовалютой.

Это следует из разъяснений Банка России. Они опубликованы на сайте ЦБ. Запрет вступил в силу 1 июля 2027 г. Согласно позиции ЦБ, после этой даты прямые сделки между гражданами без участия организаций, обеспечивающих обращение цифровых валют, не будут входить в перечень разрешенных операций.

Ранее стало известно, что в России прорабатывают механизм работы отечественного стейблкоина. Этим займутся Минфин и ЦБ. Стейблкоин (от английского stablecoin – стабильная монета) – особый вид криптовалюты, чья стоимость искусственно поддерживается на стабильном уровне. В отличие от биткоина или эфира, цена которых сильно колеблется, стейблкоины привязаны к более устойчивому активу: фиатной валюте (чаще всего доллару США), золоту, другим криптовалютам или даже корзине активов.