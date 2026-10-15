МВФ: После начала конфликта на Ближнем Востоке рис подорожал на 50%

Международный валютный фонд сообщил о росте мировых цен на рис. Причиной назван конфликт на Ближнем Востоке.

По мнению директора департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Родриго Вальдеса, в последние годы организация неоднократно сталкивалась с ценовыми потрясениями на продовольственном рынке. Были конфликты, торговые и логистические сбои, экстремальные погодные явления.

"В августе мировые цены на продовольствие вновь выросли до самого высокого уровня с конца 2022 г., хотя они всё ещё примерно на 20% ниже пиковых значений того периода. С начала войны на Ближнем Востоке цены на рис выросли на 50%, на пшеницу – на 37%, на сою – на 21%", - сказал он во время панельной дискуссии на полях проходящей в Бангкоке ежегодной сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Вальдес добавил, что с проблемой нехватки продовольствия в мире по-прежнему сталкиваются около 260 млн землян, пишет ТАСС.