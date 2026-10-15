Заводоуковцы отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза

Заводоуковцы отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарного груза, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Жители муниципалитета поддерживают земляков, выполняющих боевые задачи спецоперации. Накануне на передовую отправили трал, состоящий из семи единиц техники: "Нивы", "Газель", "Камаз" и мотоциклы.

"В подготовке гуманитарной помощи участвовали заводоуковцы самостоятельно и через волонтерские сообщества, организации, которые передали транспорт, предприниматели, помогавшие готовить технику, а также сами военные, находясь в отпуске, приобрели автомобили, чтобы в последующем их доставили в часть", - прокомментировала глава Заводоуковского округа Светлана Касенова.



На передовую жители муниципалитета отправили не просто технику - машины заполнены посылками для бойцов.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об обратной связи от бойцов СВО, которым отправили гуманитарную помощь. В сентябре военнослужащим частей, где служат жители Тюменской области, передали необходимую технику и оборудование.



Для бойцов были закуплены квадрокоптеры, мотоциклы, транспорт повышенной проходимости, ретрансляторы, оргтехнику и компьютеры – то, что всегда нужно на фронте. Груз на передовую увозили партиями. Одну часть забрали бойцы, которые находились дома в отпуске, а вторую доставил руководитель Регионального совета первичных отделений партии "Единая Россия" в Тюменской области Александр Сукаченко.