Строительство детской поликлиники в Железнодорожном районе Екатеринбурга завершится в 2025 году

Открытие детской поликлиники на перекрёстке улиц Готвальда и Одинарки (Готвальда, 8) в Екатеринбурге запланировано на 2025 год. Как сообщает департамент информационной политики региона, в четырехэтажном здании разместятся 25 педиатрических участков, которые способны осилить до 500 посещений в смену.

В департаменте отметили, что необходимость в новом медучреждении появилась в связи с интенсивной застройкой Железнодорожного района и, как следствие, увеличением детского населения, прикрепленного к территориальным поликлиникам девятой детской больницы. Помимо педиатров, в поликлинике появятся узкие специалисты, в числе дерматолог с услугой аппаратного метода диагностики и врач-офтальмолог с кабинетом охраны зрения детей. В случае чего, в медучреждении также предусмотрено отделение неотложной помощи, диагностическое отделение, отделение вакцинопрофилактики, восстановительного лечения и другие.

"Мы стремимся создать современную, функциональную, доступную поликлинику, которая будет соответствовать всем требованиям и стандартам оказания медицинской помощи детям и подросткам", — рассказал главный врач Детской городской клинической больницы №9 Игорь Огарков.

На данный момент строители уже приступили к остеклению наружного контура здания, возведению внутренних перегородок и прокладкой инженерных сетей и систем. Медучреждение планируют сдать в эксплуатацию к конце 2025 года. После этого, новую поликлинику Девятой детской больницы оснастят современным лечебным и диагностическим оборудованием.