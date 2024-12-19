19 Декабря 2024
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Фото: Министерство обороны РФ / function.mil.ru

Следствие: Экс-замминистра обороны Булгаков создал и возглавил преступную группу

Следствие установило, что бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков создал и возглавил организованную преступную группу. Об этом говорится в судебном документе, пишет РИА Новости.

"С целью хищения чужого имущества создал и возглавил организованную преступную группу, в состав которой вовлек ранее знакомых граждан… а также неустановленных лиц", - говорится в материале.

Сообщается, что Басманный суд Москвы наложил арест на счета Дмитрия Булгакова, а также его супруги.

26 июля стало известно о задержании Булгакова и помещении его под арест. По делу проходят еще два фигуранта: его однокурсник Геннадий Селезнев и генеральный директор компании "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев. Всем им вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное преследование Булгакова связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, которые должны были привести к более экономичному расходу электричества.

Теги: дмитрий булгаков, преступная группа, мошенничество


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