18 Декабря 2024
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В "Кольцово" у жительницы Челябинской области изъяли больше 1 миллиона рублей

Жительница Челябинской области была вынуждена оставить в аэропорту "Кольцово" более 1 млн рублей или 10 тыс. долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Уральского транспортного управления.

Пассажирка прилетела с другом из Турции. Когда таможенники стали проверять ее багаж, то обнаружили 20 тыс. долларов США. По словам девушки, деньги принадлежат ее спутнику, а в ее сумке лежали для сохранности. К неудаче пассажиров, такая большая сумма должна декларироваться, а потом таможенники вернули девушке только разрешенные к перемещению 10 тыс. долларов. Остальные наличные были изъяты в качестве предмета административного правонарушения.

Незадекларированные доллары США, изъятые в "Кольцово" у жительницы Челябинской области(2024)|Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

"Таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, если сумма превышает 10 тыс. долларов США в эквиваленте по действующему курсу валют на одного пассажира. В соответствии с ст. 34 Семейного кодекса РФ режим совместной собственности возникает только у супругов. В случае принятия лицом обязательств по перемещению не принадлежащих ему наличных денежных средств при пересечении границы ЕАЭС на такое лицо возлагается обязанность по декларированию сумм, превышающих размер установленный подп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС", — пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Сергей Боровик.

Возбуждено дело об административном правонарушении по ст.16.4 КоАП. Чтобы вернуть деньги, девушке нужно оплатить штраф и задекларировать изъятую сумму.

Теги: Кольцово, доллары, таможня


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