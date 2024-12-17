В Екатеринбурге возвращают особый противопожарный режим

На время предстоящих новогодних каникул в Екатеринбурге устанавливается особый противопожарный режим. Об этом сегодня сообщил глава города Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, спасатели ужесточат контроль за хранением и продажей пиротехники, а сотрудники МВД и Росгвардии будут усиленно патрулировать улицы.

"Во взаимодействии с ними подготовим праздничные площадки: установим дополнительные ограждения и видеокамеры, при необходимости – досмотровые зоны, заключим договоры с охранными предприятиями", - отметил Орлов.

Он добавил, что череда новогодних событий стартует уже в эту субботу, когда на Площади 1905 года откроется главный городской каток.

О том, что в Екатеринбурге в конце декабря могут вернуть особый противопожарный режим, стало известно на прошлой неделе. В 2024 году такой режим вводили в городе в середине апреля, а ближе к концу июля он был официально отменен.