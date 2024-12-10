В Екатеринбурге в конце декабря собираются ввести особый противопожарный режим

В самое ближайшее время в Екатеринбурге планируют ввести особый противопожарный режим.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мэр Алексей Орлов утвердил порядок установления в уральской столице особого противопожарного режима. В рамках подготовки к предстоящим новогодним праздникам в старый регламент были внесены уточнения.

Заседание, на котором рассмотрят вопрос установления особого противопожарного режима, пройдет в конце декабря. Как напомнили в мэрии, прошлой зимой повышенные требования к безопасности действовали в течение всех новогодних каникул.

Напомним, в 2024 году такой режим вводили в Екатеринбурге в середине апреля. Ближе к концу июля он был официально отменен.

На прошлой неделе глава уральской столицы Алексей Орлов заявил, что каких-то больших торжеств в честь предстоящего Нового года в городе не планируется.