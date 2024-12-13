Опрос: жители Екатеринбурга проведут новогоднюю ночь дома в кругу семьи

Жители Екатеринбурга рассказали о том, где планируют провести новогоднюю ночь. Опрос на эту тему в декабре нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам опроса, которые есть в распоряжении Накануне.RU, 76% екатеринбуржцев намерены провести новогоднюю ночь дома в кругу семьи. 4% опрошенных сообщили, что будут находиться с 31 декабря на 1 января на работе. 3% отправятся в путешествие по России, а 2% поедут на дачу или в деревню.

В гости планирует сходить всего лишь 1% участников опроса. Еще 6% рассказали, что проведут новогоднюю ночь в других местах: например, за границей, в кафе или ресторане. Кто-то встретит первый день 2025 года в дороге, кто-то в гостинице или доме отдыха, а другие и вовсе заявили, что будут праздновать на берегу моря.

Напомним, ранее другой опрос показал, что жители Екатеринбурга мечтают получить на Новый год туристическую путевку.