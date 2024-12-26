Особый противопожарный режим в Екатеринбурге снимут 8 января

В Екатеринбурге определены сроки, на которые в городе будет действовать особый противопожарный режим.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, режим будет введен уже в эту субботу, 28 декабря. Официально его снимут 8 января 2025 года. Такое постановление подписал мэр Алексей Орлов.

На время действия режима город и МЧС станут активнее взаимодействовать в сфере продажи, хранения и использования пиротехники. Кроме этого, будет проверена исправность пожарных гидрантов и подготовлены нужные средства тушения.

В свою очередь, спасатели проведут ряд учений и рейдов, а также установят дежурства. Им поможет единая диспетчерская служба, которая будет передавать в местное МЧС все сообщения о происшествиях.

Ранее Алексей Орлов объяснил, для чего вновь вводить в городе особый противопожарный режим, который был официально отменен еще летом.

Напомним, что в связи с Новым годом и Рождеством в центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя. Ограничения будут действовать 4 дня.