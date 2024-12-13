Губернатор Астраханской области открыл в Харабалинском районе новый детсад

Сегодня Игорь Бабушкин принял участие в торжественном открытии нового детского сада в городе Харабали. Это уже третье дошкольное учреждение, построенное здесь за последние четыре года. Современное и просторное здание возвели в рамках национального проекта «Демография».

Сразу 60 детей от полутора до семи лет смогут гармонично развиваться в саду-яслях «Солнышко», который оснащен новой мебелью. На территории обустроены четыре беседки, качели, песочницы, а также высажены деревья.

Глава региона отметил, что новые детские сады в Астраханской области – это пространства, где дети растут, познают мир и приобщаются к самым главным ценностям.

«Уверен, что маленькие астраханцы найдут здесь друзей и будут чувствовать себя счастливыми, а воспитатели помогут раскрыть их таланты», – сказал губернатор.

Также в городе Харабали Игорь Бабушкин проинспектировал ход работ по благоустройству улицы Геологической, которое проходит по национальному проекту «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области».

На сегодняшний день здесь установлены скамейки, спортивное оборудование – уличные тренажеры, детские скалодромы и баскетбольные стойки. Продолжается озеленение территории. В рамках федерального гранта, который был выделен на благоустройство, работы выполнены в полном объёме.



Специалисты также уложили 2500 кв. м. тротуарной плитки для пешеходных дорожек, обустроили парковочные места, установили систему видеонаблюдения.

Астраханцы уже отмечают положительные изменения. Участники спортивного клуба по скандинавской ходьбе поблагодарили губернатора за создание общественного пространства, где смогут проводить время как взрослые, так и маленькие жители района.