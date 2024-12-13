13 Декабря 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области открыл в Харабалинском районе новый детсад

Сегодня Игорь Бабушкин принял участие в торжественном открытии нового детского сада в городе Харабали. Это уже третье дошкольное учреждение, построенное здесь за последние четыре года. Современное и просторное здание возвели в рамках национального проекта «Демография».

Сразу 60 детей от полутора до семи лет смогут гармонично развиваться в саду-яслях «Солнышко», который оснащен новой мебелью. На территории обустроены четыре беседки, качели, песочницы, а также высажены деревья.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Глава региона отметил, что новые детские сады в Астраханской области – это пространства, где дети растут, познают мир и приобщаются к самым главным ценностям.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«Уверен, что маленькие астраханцы найдут здесь друзей и будут чувствовать себя счастливыми, а воспитатели помогут раскрыть их таланты», – сказал губернатор.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Также в городе Харабали Игорь Бабушкин проинспектировал ход работ по благоустройству улицы Геологической, которое проходит по национальному проекту «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области».

(2024)|Фото: astrobl.ru

На сегодняшний день здесь установлены скамейки, спортивное оборудование – уличные тренажеры, детские скалодромы и баскетбольные стойки. Продолжается озеленение территории. В рамках федерального гранта, который был выделен на благоустройство, работы выполнены в полном объёме.

Специалисты также уложили 2500 кв. м. тротуарной плитки для пешеходных дорожек, обустроили парковочные места, установили систему видеонаблюдения.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Астраханцы уже отмечают положительные изменения. Участники спортивного клуба по скандинавской ходьбе поблагодарили губернатора за создание общественного пространства, где смогут проводить время как взрослые, так и маленькие жители района.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, детский сад, демография, харабалинский район


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