Двухэтажные поезда из Челябинска в Москву вышли на линию

В Челябинске 13 декабря состоялась презентация двух новых поездов — один будет ходить до Екатеринбурга, другой — до Москвы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Первый — электропоезд "Финист", который уже скоро выйдет на маршрут Челябинск – Екатеринбург. Это полностью отечественный электропоезд, причем часть его компонентов производятся у нас в регионе. Думаю, пассажиры "Финиста" оценят его комфортабельность", — написал Текслер.

Второй состав двухэтажный — он будет курсировать между столицей Южного Урала и Москвой и уже отправился в путь. Губернатор также сообщил о планах по запуску нового двухэтажного поезда на южном направлении в следующем году.

"Помню, как школьником часто ездил на поезде на сборы. Наши поезда с того времени сильно изменились. И уверен, продолжат меняться в лучшую сторону", — добавил он.

О запуске двухэтажного поезда стало известно в середине октября. Как утверждалось, обновление железнодорожного состава связано прежде всего с ростом спроса на наземные перевозки и увеличением пассажиропотока на этом направлении. В настоящее время в стране по 23 маршрутам курсируют 32 пары двухэтажных поездов. За девять месяцев этого года "двухэтажки" перевезли 10,9 млн пассажиров.