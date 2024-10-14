Между Челябинском и Москвой будет курсировать двухэтажный поезд

Через два месяца привычные поезда из Челябинска до Москвы заменят на двухэтажные. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО "РЖД". Обновления ждет состав пассажирского поезда № 391/392 Челябинск — Москва.

Это предоставит пассажирам больше свободных мест в поездах между Центральной Россией и столицей Южного Урала, а также поможет снизить стоимость билетов. Повысится и уровень комфорта: в двухэтажных вагонах будут кондиционеры, биотуалеты, сейфы, розетки для зарядки гаджетов и т. д. Кроме того, в вагонах есть детское купе в ярком дизайне.

Расписание при этом останется тем же. Первый рейс двухэтажный поезд совершит из Челябинска в Москву 13 декабря, а из Москвы в южноуральскую столицу состав в новом исполнении отправится 15 декабря. Отмечается, что обновление железнодорожного состава на направлении Челябинск — Москва связано прежде всего с ростом спроса на наземные перевозки и увеличением пассажиропотока на этом направлении.

В настоящее время в стране по 23 маршрутам курсирует 32 пары двухэтажных поездов. За девять месяцев этого года «двухэтажки» перевезли 10,9 млн пассажиров.

Напомним, еще в 2020 году "Уральские локомотивы" совместно с ОАО "РЖД" разработали проект двухэтажного скоростного состава "Ласточка". Первые двухэтажные поезда "Ласточка" начали курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в 2022 году. Такие же составы решили запустить на южных направлениях, на которые есть большой спрос.