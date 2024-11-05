Минобороны: Киев планировал использовать 20 тысяч военнослужащих для захвата Курской АЭС

Киевский режим планировал использовать порядка 20 тысяч военнослужащих в ходе захвата Курской АЭС. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Помимо этого, Украина планировала задействовать в захвате Курской АЭС 27 танков, 50 единиц бронетехники, 30 единиц ствольной артиллерии, 5 установок реактивных систем залпового огня.

Данные основаны на материалах доклада Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые получило в распоряжение Минобороны РФ.

Ранее глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что подготовленный план атаки ВСУ на Курскую область включал захват и минирование Курской АЭС. По его словам, если бы Украине удалось захватить атомную станцию, то Европу ждала бы экологическая и техногенная катастрофа, масштабы корой можно было бы сравнить с событиями на Чернобыльской АЭС.