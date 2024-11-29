Российские войска ударили по району железнодорожной станции в Харьковской области

Удар нанесен по району железнодорожной станции в поселке Палатки в Харьковской области, которое используется ВСУ в качестве логистического узла, сообщил РИА Новости координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

"В селе Палатки прилетело в районе железнодорожной станции, там же, неподалеку, находится бывшее зернохранилище, на территории которого находятся промышленные строения. Объект используется бандеровцами в качестве логистического узла", - приводит издание его слова.

Также, по его данным, был нанесен удар двумя авиабомбами севернее от села Барановка по лесу, из которого украинские войска вели огонь. Как отметил Лебедев, взрыв был такой силы, что "в соседних населённых пунктах трескались окна".

Он также сообщил, что еще две авиабомбы прилетели в лес, граничащий с селом Карасевка.