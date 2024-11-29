С 1 января 2025 года в Мурманске будет действовать туристический налог

В Мурманске с 1 января 2025 года будет установлен туристический налог. Его размер на следующий год составит 1%, но не менее 100 рублей в сутки. Такое решение приняли депутаты Совета депутатов города Мурманск на очередном заседании.

Также в рамках повестки в первом чтении утвержден бюджет муниципального образования город Мурманск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Утверждены основные характеристики бюджета на 2025 год: прогнозируемый общий объем доходов в сумме 21 822 311 170,28 рублей; общий объем расходов в сумме 23 165 592 415,28 рублей; размер дефицита в сумме 1 343 281 245,00 рублей.

Публичные слушания назначены на 12 декабря.

Что касается туристического налога, то он вводится с целью сохранения внешнего облика города Мурманска, избавления от визуального шума внесены изменения в Правила благоустройства города-героя с переходным периодом до 1 сентября 2025 года. Так, определены новые требования к внешнему виду, габаритам нестационарных торговых объектов, к оформлению вывесок. На сегодняшний день большинство павильонов и киосков выглядят устаревшими. Кроме того, поправки касаются размещения рекламных и информационных конструкций, требований к облику зданий.