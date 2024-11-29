В Югре пересмотрят дело о халатности экс-главы Барсово Позднякова

В Югре отменено постановление Сургутского районного суда о прекращении уголовного преследования экс-главы Барсово Вячеслава Позднякова, которому вменяли халатность.

Решение принято в результате обжалования постановления гособвинением. Дело направлено на новое рассмотрение новым составом суда, сообщает прокуратура Югры.

Напомним, в январе 2024 г. уголовное дело в отношении экс-главы поселка Барсово Вячеслава Позднякова вернули прокурору для устранения замечаний. По версии следствия, обвиняемый незаконно израсходовал 9 млн руб. Деньги были выделены из бюджета Сургутского района как грант на развитие дорожно-транспортного хозяйства и благоустройство территории Барсово. Однако деньги были потрачены на нужды администрации городского поселения.

Также сообщалось, что мэр якобы игнорировал жалобы жильцов на аварийные дома и, несмотря на требования прокуратуры и решения суда, с января 2018 г. не инициировал признание зданий аварийными и их расселение. Кроме того, ранее прокуратура Сургутского района выявила конфликт интересов между бывшим главой и его падчерицей.

В 2018 г. падчерица Позднякова купила жилье. И уже в декабре текущего года на основании заключения межведомственной комиссии постановлением главы дом признан аварийным. Экспертизу делали за счет бюджетных средств. На следующий год падчерица главы Барсово получила квартиру в новостройке по договору мены жилых помещений. В 2020 году падчерица Вячеслава Позднякова получила среднее профессиональное образование, специально для нее в подведомственном администрации учреждении была введена ставка экономиста. Необходимого стажа для работы у нее не было.

20 января 2023 г. Вячеслав Поздняков по решению Сургутского районного суда был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Однако политик с решением суда не согласился и обжаловал его. Судебная коллегия суда округа согласилась с доводами прокурора о наличии в действиях главы поселения конфликта интересов и оставила решение суда первой инстанции без изменения.