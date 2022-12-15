В Югре возбуждено уголовное дело в отношении главы Барсово

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении главы Барсово Вячеслава Позднякова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Его подозревают в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности. Дело возбуждено по материалам проверки федерального законодательства, поступившим из прокуратуры.

"По версии следствия, в ноябре – декабре 2021 года главой городского поселения не законно, без согласования с представительным органом, принято решение о расходовании денежных средств в сумме более 8 миллионов рублей, предоставленных из бюджета Сургутского района в качестве гранта на развитие дорожно-транспортного хозяйства и благоустройство территории городского поселения Барсово, на цели, не соответствующие условиям их получения", - говорится в сообщении.

Также в СКР сообщают, что в Барсово не приняли меры к признанию аварийным и расселению жильцов дома по ул. Апрельская, несмотря на аварийное техническое состояние, неоднократные обращения жильцов, а также требования прокуратуры и решение суда.