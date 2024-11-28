28 Ноября 2024
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Происшествия Волгоградская область
Фото: Накануне.RU

Троих студентов в Казани подозревают в краже более 7 млн рублей у участника СВО

Троих студентов в Казани подозревают в краже более 7 млн рублей у участника СВО. Парней в возрасте от 17 до 18 лет задержали, сообщает Telegram-канал ГУ МВД по Волгоградской области.
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Там опубликовано видео задержания.

В ГУ МВД рассказали, что 30-летний военнослужащий - участник СВО – обратился в полицию Волгограда и рассказал, что у него украли с его банковского счета 7,7 млн рублей.

Сотрудники МВД установили, что операции проводились на территории Татарстана. Один из подозреваемых получил доступ к мобильному банку мужчины, а его сообщники нелегально вывели деньги.

Деньги студенты потратили на отдых за границей и ставки в онлайн-казино. Сейчас их уже доставили в Волгоград.

Следователь возбудил уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Она предусматривает наказание за кражу, совершённую организованной группой или в особо крупном размере.

Парням грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее мы писали, что в Тюменской области 21-летнего местного жителя признали виновным в краже денег у отца погибшего участника специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он признан виновным в краже с банковского счета. Деньги были единовременным пособием членам семьи военнослужащего. Украсть удалось около 100 тыс. руб., благодаря доверию потерпевшего - он передал ему свой телефон и доступ в онлайн-кабинет банка для перечисления денег на покупку продуктов, алкоголя и сигарет. Осужденный перечислял деньги себе на счет и счет своей знакомой, не спрашивая разрешения у владельца карты.

Его приговорили к четырем годам лишения свободы и взысканию ущерба в пользу потерпевшего.

Теги: кража, казань, волгоград, сво


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