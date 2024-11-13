В Тюменской области мужчину осудили за кражу денег у отца погибшего участника СВО

В Упоровском районе 21-летнего местного жителя признали виновным в краже денег у отца погибшего участника специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Он признан виновным в краже с банковского счета. Деньги были единовременным пособием членам семьи военнослужащего. Украсть удалось около 100 тыс. руб., благодаря доверию потерпевшего - он передал ему свой телефон и доступ в онлайн-кабинет банка для перечисления денег на покупку продуктов, алкоголя и сигарет. Осужденный перечислял деньги себе на счет и счет своей знакомой, не спрашивая разрешения у владельца карты.

Его приговорили к четырем годам лишения свободы и взысканию ущерба в пользу потерпевшего.