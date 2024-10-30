Во Владимирской области задержаны подозреваемые в кражах денег с карт участников СВО

Во Владимирской области задержали подозреваемых в кражах денег с банковских карт участников СВО. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, задержаны три человека – это сотрудники пункта отбора на военную службу. Они арестованы.

Потерпевшие - люди, которые подписывали контракты с Министерством обороны. Работники пункта отбора, оформлявшие документы, присваивали сим-карту, которую должны были выдать контрактнику, с привязанной к ее номеру зарплатной банковской картой. Таким образом, отметили в МВД, они получали возможность дистанционно управлять счетами военнослужащих. Силовики выявили пять эпизодов краж, общий ущерб — более 11 млн рублей.

В сентябре в Уссурийске задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в вымогательстве денег у бывшего участника специальной военной операции. До этого в Сети появилось видеообращение участника СВО из Приморского края к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Мужчина рассказал, что бандиты вымогали у него и других участников боевых действий выплаты, при этом местная полиция бездействовала. Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя дело, заявил, что в Приморском крае действует "этническая банда", которая отбирает выплаты у участников СВО. Парламентарий направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.